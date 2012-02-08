Atalay: ABD'ye brifingi ilk kez duyduk



T24 - Polisin, Ergenekon soruşturmasına ilişkin ABD Büyükelçiliği’ne brifing verdiği tartışmalarına, dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal’dan, “Böyle bir şey olur mu, Amerikalı’ya neden brifing verilsin, bunu ilk kez duyuyoruz” açıklaması geldi.

Polisin, ABD Büyükelçiliği’ne brifing verdiği öne sürülen Kasım 2008’de İçişleri Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Atalay, “Öyle bir şeyin olması söz konusu değil, ben ilk defa duydum” dedi. O tarihte Emniyet Genel Müdürü olan Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Köksal da, “İlk defa sizden duydum” diye konuştu.



Köksal, brifingde Baykal ile ilgili iddiaların da gündeme geldiği anımsatılınca, şöyle konuştu: “Hangi Amerikalı’ya kim vermiş, nerde vermiş? WikiLeaks’in yüzde 90’ı yanlıştır. Orada yazılanlarla bir şeye çıkılmaz ki. Aslı astarı olmayan şey. Ben böyle bir şeyi Genel Müdürlüğümde hiç duymadım. Böyle bir şey olduğunu da varsaymıyorum. Olmaz öyle şey. Brifing demek ne demek? Birileri toplanacak, gideceksin, kameraları bilmem neleri koyacaksın, anlatacaksın. Brifingden kasıt o mu? Benim zamanımda böyle bir şeyin olmadı.”





Emniyet’ten 2’nci yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün 2’nci kez açıklama yaparak, iddiaları tekrar yalanladı, “Türk Polisi bugüne kadar hiçbir ülkenin büyükelçiliğine giderek brifing vermemiştir” denildi.





