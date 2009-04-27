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Atalay: 60 noktaya operasyon yapıldı

27 Nisan 2009 15:51

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İstanbul'daki operasyonları anlattı. Atalay şunları söyledi:

Aşırı sol ve bölücü terör örgütü sansasyonel eylemlere hazırlanıyordu. Devrimci Karargah adlı bu örgüt PKK ile de ilişkili.
Gece 60 noktaya yapılan operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda patlayıcı düzenek, mühimmat ve silah ele geçirildi.
Bostancı'da hücre evine yapılan operasyonda ölü ele geçirilen Orhan Yılmazkaya adlı terörist Devrimci Karargah'da üst düzey yönetici.
Hücre evde bomba düzenekleri ele geçirildi. İçerde çok sayıda malzeme var. Arama dikkatle yapılıyor.
 7 yaralı polisin hayati tehlikesi yok.
Operasyon tamamlandı.
Çatışma sırasında yeterli önlem alındı, ölen vatandaş güvenlik çemberi dışındaydı. 

 

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