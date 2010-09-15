-ATALAY: "YENİ ANAYASA İÇİN YOL AÇILDI'' BRÜKSEL (A.A) - 14.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, anayasa değişikliği paketinin halk oylamasında kabul edilmesiyle, ''Anayasanın daha köklü ve bütününün değiştirilmesi için yolun açıldığını'' söyledi. AB Dönem Başkanı Belçika'nın ev sahipliğindeki ''İltica Sürecinde Kalite ve Verimlilik'' konulu bakanlar konferansına katılan Atalay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi. Anayasa değişikliklerinin, halk oylamasıyla kabul edilmesi dolayısıyla AB sürecinde çok olumlu bir atmosfer yakalandığını ve Avrupalı meslektaşlarından yoğun tebrik aldığını aktaran Atalay, şöyle konuştu: ''Anayasamızı daha yeni insan ruhlu, insan odaklı bir hale getiriyoruz. Bu değişiklikle bu sağlandı. Millet iradesi önce çıktı. Aynı zamanda anayasanın daha köklü ve bütününü değiştirmek için yol açıldı. Biz bunu kampanya sürecinde de söyledik. 'Bu değişiklikle anayasanın tamamının daha kolay değişmesi sağlanacak' dedik. Zaten Başbakanımız da ilk akşam İstanbul'da yaptığı değerlendirme konuşmasında bunu ifade etti. Dün de Bakanlar Kurulu'nda yine aynı konuyu görüştük. Biz anayasanın tamamının, en geniş mutabakatla ve bütün toplum kesimlerini içine alacak şekilde uzun bir süreçte, sıfırdan yapılması yönünde kararlıyız.'' Atalay, ''Esasen biz 2007 seçiminde seçim beyannamemizin en başına anayasayı koymuştuk. Ama bildiğiniz sebeplerle olmadı. Ben şuna inanıyorum, 2011 seçimlerinde bütün partilerin seçim beyannamelerinde veya programında artık bu anayasa en başta olacak. Zaten öyle görünüyor. Ve seçimden sonra bu değişiklik yapılır ama biz seçime kadar belli hazırlıkları yapacağız ve hızlandıracağız. Ama seçimden önce TBMM'de bir anayasa değişikliği beklentisi gerçekçi olmaz'' şeklinde konuştu. Bakan Atalay, yeni anayasa hazırlanırken dokunulmazlıkların kaldırılmasının gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, şöyle dedi: ''Hepsi olacaktır. Bu pakette olmayan epey husus var ama ben bu paketi hazırlayan 9 kişilik ekip içindeyim partimizden. Buraya hangi maddelerin konulup hangilerinin konulmayacağı konusunda çok titiz bir çalışma yapıldı. Bu paketteki birkaç madde sivil toplum kuruluşlarının talepleridir. Doğrusu biz 1982 Anayasası içinde en fazla insan odaklı ve millet iradesi odaklı maddeleri seçtik. Yoksa pakete daha çok madde konabilirdi. Partimiz içinden de farklı teklifler oldu, 2B orman arazisi gibi... Ama biz dedik ki 'Bu tamamen bir demokrasi paketi olsun'. Dolayısıyla YÖK konusudur, dokunulmazlık konusudur, yeni anayasada tabii ki olacak. En geniş şekilde bunlar tartışılacak. Umarım ilk sivil anayasa büyük bir katılım içinde gerçekleştirilir.'' Atalay, başkanlık sistemi hazırlığı olup olmadığının sorulması üzerine, ''Şu anda öyle bir tartışma yok. Parti ve hükümet olarak bizim ajandamızda bunu getiren, tartışmaya açan bir gündemimiz yok. Tabii yeni anayasa da gündeme gelince herşey de tartışılabilir" diye konuştu. -AİHM'İN HRANT DİNK KARARI- Beşir Atalay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink ve ailesinin yaptığı başvuruda Türkiye'yi suçlu bulmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti: ''Doğrusu kısa süre önce biz zaten Dışişleri ve Adalet bakanlarımızla bir araya gelerek bu konuyu değerlendirmiştik ve 'dostane çözümü' öngörmüştük. Sadece bu davayla ilgili değil, bundan sonrasına da ilişkin... Doğrusu bu konuların hepsine makul bakmak istiyoruz. Şu anda temyize gidilmemesi de 'dostane çözüm' politikasının bir devamıdır. Bu dava birçok boyutuyla daima gündemde oldu. Bizlerin de gündeminde oldu. Orada üzerine gidilmesi gereken varsa gidilmelidir. Biz hükümet olarak, parti olarak bu konularda hiçbir rezervimiz yok. Sadece bu konu değil, geçmişteki faili meçhullerle ve yapılan yanlışlarla ilgili... Çok rahatız. Varsa yapılan yanlışlıkların, hataların hepsinin üzerine gidilsin. Bu dönemde faili meçhuller bırakmıyoruz. Geçmiştekilerin mümkün olduğunca aydınlanması için uğraşıyoruz. Hrant Dink konusuna da aynı şekilde bakıyoruz. Bu konuda rahat olunsun. Yargının elinde her şey. İstediği ne varsa hepsini de veririz. Burada hiçbir korumacı politikamız filan söz konusu değil.'' Atalay, İçişleri Bakanlığının, AB sürecinde yaptığı çalışmaları da anlattığı basın toplantısının ardından Türkiye'ye hareket etti.