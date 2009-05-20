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Atalay: 1994'teki görüntüler yaşanmayacak

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, DTP'lilerin ifadesinin alınmasıyla ilgili olarak, '1994'teki görüntüler yaşanmayacak' dedi.

20 Mayıs 2009 03:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, DTP'lilerin ifadesinin alınmasıyla ilgili olarak, "1994'teki görüntüler yaşanmayacak" dedi. 

TBMM Başkanı Köksal Toptan, 1994 yılında DEP'lilerin polis zoruyla götürülmesi sırasında yaşanan olumsuz görüntülerin tekrarlanmaması için herkesten sağduyu beklediğini ifade etmişti.

Konuyla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dan geldi. Atalay, DTP'lilerin ifadesinin alınmasıyla ilgili olarak, "1994'teki görüntüler yaşanmayacak. Dileğimiz sorunun normal süreçte çözümlenmesi" dedi.

1994'de DEP'li vekiller Meclis bahçesinde yaka paça gözaltına alınıp karakola götürülmüştü.

 

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