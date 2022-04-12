Atalanta'nın Merih planı

Serie A ekibi Atalanta'nın sezon başında Juventus'tan opsiyonlu olarak kiralanan milli futbolcu Merih Demiral için planı ortaya çıktı.

Atalanta, gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Merih Demiral'ın opsiyonunu kullanma kararı aldı ancak İtalyan ekibinin planı bununla sınırlı değil. Opsiyonunu kullanıp, Manchester United ile masaya oturacak

Akşam'ın İtalya basınından aktardığı habere göre, Merih Demiral'ın tapusunu 28 milyon Euro karşılığında alacak olan Atalanta, oyuncuya imza attırır artırmaz Manchester United ile masaya oturacak. İngiliz devi geçtiğimiz haftalarda Merih Demiral için dirsek temasında bulunmuştu.

Atalanta, Merih'ten 40 milyon Euro bekliyor

Manchester United söz konusu hamlesinde Merih Demiral için 30 milyon Euroyu gözden çıkarırken, Atalanta'nın milli stoperimizden elde etmek istediği gelir de belli oldu. Atalanta'nın pazarlık masasına 40 milyon Euro ile oturacağı ifade edildi.

Eğer orta yolun bulunması durumunda Merih Demiral aynı gün Manchester United'a imza atacak.

Merih Demiral bu sezon Atalanta forması ile tüm kulvarlarda toplamda 34 maça çıktı. 34 maçta 2 gol 2 asist katkısı sunmayı başaran 24 yaşındaki milli yıldız toplamda 2701 dakika da sahada kalma başarısı gösterdi.