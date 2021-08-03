Atalanta, Merih Demiral transferini açıklamaya hazırlanıyor

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Atalanta'nın, Merih Demiral'ın transferi için Juventus'la anlaşmaya vardığını duyurdu.

Habere göre, Atalanta, milli savunmacıyı ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katacak ve 30 milyon Euro civarında bir satın alma opsiyonuna sahip olacak. Bu opsiyonun zorunlu olup olmayacağı konusunda ise henüz net bir bilgi yok. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Futbola Fenerbahçe alt yapısında başlayan ancak A takım seviyesinde forma giyemeyen Merih Demiral, 2016 yazında bedelsiz olarak Portekiz ekibi Alcanenense'ye transfer olmuştu. Sonrasında Sporting, Alanyaspor ve Sassuolo formalarını giyen milli savunmacı, 2019/2020 sezonunun başında 18 milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu.

Juventus'taki ilk sezonunda çapraz bağ sakatlığı yaşayan Merih Demiral, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği iki sezonda 32 resmi maçta görev yaptı, 1 gol ve 2 asist kaydetti.