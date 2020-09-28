T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atakum Belediye Başkanı, Koronavirüs'e yakalandı

28 Eylül 2020 15:59

Samsun'un Atakum ilçesi Belediye Başkanı Cemil Deveci, sosyal medya hesabından Koronavirüs'e yakalandığını ve karantinada olduğunu duyurdu. 

Atakum ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVİD-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Başkan Deveci, "Şüpheli bir temas neticesinde yapılan Covid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum" şeklinde paylaşımda bulundu. 



 



ETİKETLER

Cemil Devecisamsunatakum belediye başkanıkoronavirüspozitif
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24