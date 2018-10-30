Atakule'nin alışveriş merkezi bölümü açıldı

Ankara'nın ilk, Türkiye'nin ikinci alışveriş merkezi olan ve kulesi ile Ankara'nın sembollerinden biri haline gelen Atakule'nin, yenilenmesinin ardından açılışı gerçekleştirildi.

Yatırımcı ve Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tarman, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı Murat Tarman, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Arpacı, JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, A Tasarım Mimarlık Başkanı ve yüksek mimar Ali Osman Öztürk, çalışanlar ve Ankaralıların yoğun katılımı ile gerçekleşen kurdele kesiminin ardından Atakule Alışveriş Merkezi ziyarete açıldı.

Atakule Alışveriş Merkezi, Ankara’nın merkezinde, kentin en özel parklarından biri olan Botanik Parkı manzaralı bir tepede yer alıyor. Elçilik binalarına, bölgenin önde gelen sanat galerilerine ve şehrin gözde yerleşim bölgesi Çankaya’da misafirlerine hizmet verecek.

Bölgenin dokusu korunarak var olduğu alana değer katacak şekilde, incelikle detaylandırılan Atakule, yeni yüzü ile alışveriş merkezinden öte, çağdaş mimarisi ile fark yaratan, özel tasarım anlayışı ile hayatla bütünleşen, doğa ile iç içe bir yaşam sunacak.