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Ataköy'de yaşamını yitiren iş adamı, hamile eşini üzmemek için cenazeye habersiz katılmış

Ataköy 5.Kısım Ömer Duruk Camii'nde yaşanan tente çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirmiş, 40 kişi yaralanmıştı

11 Ocak 2017 20:14

Ataköy 5.Kısım Ömer Duruk Camii'nde dün yaşanan tente çökmesi bugün bilirkişi tarafından incelendi. Öte yandan faciada yaşamını yitiren tekstilci Mustafa Ümit Şengezer'in eşinin hamile olduğu ve tentenin çöktüğü sırada kılınan cenaze namazına eşinin üzmemek için habersiz katıldığı ortaya çıktı.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, iki kişiden oluşan heyet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla incelemelerde bulundu. Çöken tentenin parçalarını ve olay yerini ayrıntılı olarak inceleyen heyet ölçümler yaptı. Bilirkişinin ilk tespitlerinden biri musalla taşlarının hemen önünde bulunan ağaçların daha büyük bir can kaybını önlediği şeklinde oldu. Tentenin ön kısmın yerle buluşmasına ağaçlar engel oldu. Tentenin bu bölümünde yer alanlar yara almadan kurtuldu. Can kaybı ve yaralanmalar tamamen çökmenin yaşandığı orta ve arka bölümde yaşandı.

 

Eşi üzülmesin diye cenazeye habersiz gitmiş

 

Dün Ataköy’de yaşanan tente faciasında yaşamını yitiren tekstilci dünyanın ünlü firmaları için üretim yapan Şengezer Tekstil'in sahibi iş adamı Mustafa Ümit Şengezer’in vefatıyla ilgili bir detay da ortaya çıktı. Dün Ataköy 5. Kısım Camii’nde iki kişinin cenaze törenleri vardı. Söz konusu isimlerden biri Yasemin Melek Aydın. Melek Aydın, yılların tekstilci ailesi Solak Ailesi’ne mensup.

Cenaze törenine katılan isimlerden Mustafa Ümit Şengezer’in eşi Yasemin Mutlu Aydın’ın (57) kuzeniydi. Kuzen Şengezer 8 aylık hamileydi. Yasemin Melek Aydın’ın vefatı, hamileliği nedeniyle kuzen Şengezer’e söylenmedi. Mustafa Ümit Şengezer de, eşi üzülmesin diye cenaze törenine habersiz gitti. Ancak yaşanan tente faciası sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Ümit Şengezer kurtarılamadı. 8 aylık hamile Şengezer de, kuzenini vefatını, eşinin ölüm haberi ile birlikte aldı. Hamile kadının hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. 

Bu arada dünkü olayın izleri bugün olduğu gibi duruyordu. Cenaze namazı sırasında çöken tentenin altında kalanlar can havliyle ayakkabılarını, şemsiyeleri, atkılarını olay yerinde bırakıp kaçtı. Yaralı vatandaşlara ait olduğu düşünülen eşyalar olay yerindeydi.

 

Otomobili bugün alındı

 

Olay sırasında yaşamını yitiren tekstilci 45 yaşındaki Mustafa Ümit Şengezer'in cami yakınına park ettiği özel aracı bugün bir çalışanı tarafından alındı.

 

Yaralı yakınları olay yerinde

 

Bazı yaralıların yakınları da bugün camiye geldi. Bazıları olayın şaşkınlığı yaşarken, bazıları da ihmal ve kusurun kimden kaynaklandığının ortaya çıkması için mahkeme sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.

 

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