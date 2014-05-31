Ataköy sahilinde ilk mühür üç ay sonra açılacak otele vuruldu

İstanbul’un son doğal plajı olan Ataköy sahilinde büyük tepki çeken ve birçok kampanyanın yürütüldüğü yapılaşmayla ilgili ilk mühür 3 ay sonra açılışı planlanan Hyatt Regency Oteli’ne vuruldu. Bakırköy Belediyesi, ‘yapı tatil tutanağı’ düzenleyerek inşaatı mühürlerken, diğer projeler için resmi tebligatı bekliyor.

TOKİ’nin ihaleler yoluyla sattığı, İstanbul’un son doğal plajı Ataköy sahilindeki yapılaşmayla ilgili mahkemenin durdurma kararı uygulama için resmi tebligatı beklerken, ilk mühür Ağustos 2014’te açılışı planlanan Hyatt Regency Oteli’ne vuruldu.

Bakırköy Belediyesi ekipleri 26 Mayıs günü otel inşaatında yaptıkları incelemede projeye aykırılıklar tespit etti ve ‘yapı tatil tutanağı’ düzenleyerek inşaatı mühürledi.

İnşaatta projeye aykırı olarak mekanik alan, havuz-WC-mutfak alanı, giriş saçağı ve açık havuzda yaklaşık 430 metrekarelik eklemeler tespit edildi. İnşaatın devam etmesi için tespit edilen eklemelerin projeye uygun hale getirilmesi gerekiyor.

Belediye, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin tüm sahilde yapımı süren, her biri 70 metreyi aşacak 25 kulenin dayanağı planların iptali davasında verdiği yürütmeyi durdurma kararı gereği mühürlemek için resmi tebligatı bekliyor.

10 metre uzun havuz

Ali Dağlar’ın Hürriyet’teki haberine göre, Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı teknik elemanlar, zabıta ve inşaatların bağlı bulunduğu mahalle muhtarının katılımıyla 26 Mayıs günü denetim yaptılar. 182 parselde yer alan, Tavros Group Otelcilik ve Yatırım A.Ş.’ye ait, AKS Proje Yapı Denetim’e ait 3 Temmuz 2013 tarihli projeye 9 Ağustos 2013’te ruhsat verildiği belirtilen tutanakta şu tespitler yer aldı:

Büyük tepki çekmişti

“Mahallen yapılan tespitte, ruhsat ve eklerine aykırı (yaklaşık denize sıfır) zemin katta, yaklaşık 225 metrekare açık mekanik alan bölümün kapalı alan haline getirildiği, giriş saçağının yaklaşık 6 metre uzun yapıldığı, ara katta 15 metrekare havuz-WC-mutfak alanına ilave yapıldığı, açık havuzun 10 metre uzun yapıldığı tespit edilmiştir. Etkilenen toplam alan, yaklaşık 430 metrekare.” Ataköy sahilindeki yapılaşma, Cumhuriyetin ilk toplu konut projesi Ataköy’deki sakinlerin ve Bakırköylülerin yanı sıra çevrecilerin büyük tepkisini çekiyor, çeşitli kampanyalar yürütülüyor. Mimarlar Odası’nın ve bir mahalle derneğinin açtığı iki ayrı dava da devam ediyor.

Diğer inşaatlar için tebligat bekleniyor

İstanbul 5. İdare Mahkemesi Ataköy sahildeki inşaatların yapımına izin veren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları için bilirkişinin hazırladığı raporu uygun bularak oybirliği ile yürütmeyi durdurma kararı verdi. 3 uzmanın hazırladığı 21.04.2014 tarihli bilirkişi raporunda, 160 parsel üzerinde tescilli koruma statüsünde bulunan Baruthane üzerinde otel yükselmeye başladığı, kaba inşaatın tamamlandığı, 70 metre yüksekliğinde 5 adet bloğun yükseldiği belirtildi. Raporda sahile yapılacak binalarla birlikte iç kesimlerde yaşayanların kıyıyı kullanamayacağı, kıyıya yapılacak 10 metrelik yolun da Kıyı Kanuna aykırı olduğu belirtildi. Kıyı şeridinde yapılacak 70 metre yüksekliğindeki binaların ‘duvar etkisinin oluşturduğu bir yapılaşma düzeni’ vurgulandı. Bakırköy Belediyesi, yürütmeyi durdurma kararını uygulamak için resmi tebligat bekliyor.

Ağustosta otelin açılışı yapılacaktı

Ataköy sahil şeridinde inşa edilen Hyatt Regency İstanbul Ataköy, Tavros’un Türkiye’deki en büyük yatırımı. Hasan Sökmen’in Zafer Tanrıçası Nike’tan esinlenerek tasarladığı otelin iç tasarımı, Hyatt otel projelerinde çalışmış GA Design International’a ait. 68 bin metrekarelik inşaat alanı, 284 odası bulunacak otelde odaların büyüklüğü 38 metrekare ile 296 metrekare arasında değişiyor. Konferans/balo salonları, restoranların yanı sıra 13 katlı bir rezidansı da içeren, Ağustos’ta açılışı planlanan projenin 190 milyon dolara mal olacağı bildirildi.