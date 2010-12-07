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Ekonomi

ATAKÖY SAHİL ŞERİDİ ARAZİSİNE 4 TEKLİF ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 16:46

-ATAKÖY SAHİL ŞERİDİ ARAZİSİNE 4 TEKLİF ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ), Ataköy sahil şeridindeki arazinin hasılat paylaşımı yöntemiyle satışı için düzenlediği ihalenin ilk oturumunda, 4 firma teklif verdi. İlk aşamada, TOKİ'ye en yüksek teklifi, 343,2 milyon lira ile Sinpaş Yapı önerdi. Firma, arsada uygulayacağı projeden toplam 858 milyon liralık gelir elde etmeyi öngörürken, TOKİ'ye bunun 343,2 milyon lirasını arsa payı olarak ödemeyi taahhüt etti. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Nurol İnş ve Tic. AŞ İş ortaklığı ise arsa üzerinden 1 milyar 90 milyon 219 bin liralık proje uygulanmasını öngörmelerine karşın, idareye önerilen arsa payı 327 milyon 65,8 bin lirada kaldı. İhalenin ikinci oturumu 16 Temmuz Cuma günü yapılacak.

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