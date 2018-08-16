Ataköy-İkitelli metro inşaatında çalışan 700'e yakın işçi "Hakkınızı helal edin" denilerek işten çıkarıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ataköy-İkitelli metro hattında Yenibosna ve Çobançeşme metro durakları arasındaki şantiyesinde çalışan yaklaşık 700 işçi, 9 Ağustos’ta hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Çalışanlardan Emrah Özdemir, "Şantiyede muhatap alacağımız bir üst yönetici de yok. Bize sadece ‘Hakkınızı helal edin’ denildi. Ondan sonra muhatap olarak kimseyi karşımızda göremedik” dedi.

Bayburt Group firmasına bağlı olarak çalışan işçiler, mesai başladığı saatte, formenin isimlerini okumasıyla işlerine son verildiğini öğrendi. Ücretlerini henüz alamayan işçiler, Çobançeşme’deki inşaat şantiyesinde bekledikleri ifade edildi.

İşçiler işten atılma süreçlerini Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Bilal Seçkin’e anlattı. Bitlis’ten çalışmaya gelen Emrah Özdemir, 25 gün çalıştıktan sonra işine son verildiğini ifade ederek, “Bir gün işe çıkmak için uyandığımızda formen ismimizi okudu ve bize, ‘bundan sonra çalışmayacaksınız’ dedi. Bize hiçbir imkan sunmadan bizi işten attılar” dedi.

İşten atıldıktan sonra önlerine haklarını arayamayacakları bir sözleşme getirmeye çalışıldığını söyleyen işçi, “Bu sözleşmeyi imzalamadık ve geri çevirdik” dedi.

Alacaklarını alamadıkları gibi sürekli oyalandıklarını aktaran Özdemir, şantiyede çoğu işçinin parasız olduğunu ve memleketlerine gidemediğini de aktardı.

“Ülke krize giriyor, zararı biz çekiyoruz”

Firmanın para vermeden kendilerini şantiyeden göndermeye çalıştığını aktaran Özdemir, “Şantiyede muhatap alacağımız bir üst yönetici de yok. Sürekli bizi oyalıyorlar. 700’e yakın işçi çıkarıldık. Bize sadece ‘Hakkınızı helal edin’ denildi. Ondan sonra muhatap olarak kimseyi karşımızda göremedik” dedi. Özdemir, “Mağduruz, ne gidecek bir yerimiz var ne de paramız. Burada şantiyelerimizde bekliyoruz, hakkımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Paramızı alana kadar direneceğiz” diye konuştu.

Özdemir, işten atılma sebeplerinin ülkedeki ekonomik krizden kaynaklandığının altını çizerek, “Ülke krize giriyor, zararı biz çekiyoruz, sanki ülkeyi biz batırdık” diyerek tepki gösterdi.

Birçok şantiyede benzer işten atmalar var

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Genel Başkanı Ali Öztutan, son günlerde birçok şantiyede buna benzer işten atmalar olduğunu söylüyor. Öztutan, “Buradaki şantiyede de işten atmanın gerekçesi belirtilmedi ama asıl sebep Türkiye’deki mevcut ekonomik kriz” dedi.

Türkiye’de kriz konuşmaya başlandığında bunun faturasının işçilere kesildiğini söyleyen Öztutan, “İnşaat sektörü Türkiye’de ciddi karlar kazandı. Krizle birlikte ilk faturanın inşaat işçilerine kesildiğini görüyoruz” dedi.