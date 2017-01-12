Ataköy Camii'ndeki çöken tentenin altına cemaati imam çağırmış!

İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 4’ü ağır 40 kişinin yaralandığı ‘cami tentesi çökmesi’yle ilgili hem savcılık hem de müftülük soruşturma başlattı. Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, olaydan kurtulanların ifadelerine göre, cenazeyle gelen imamın “Bu tarafa doğru geçin, iki dakikada kılarız” sözleri faciaya davet oldu.

Ataköy 5. Kısım Camisi’nde önceki gün üzerinde kar biriken tentenin çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 4’ü ağır 40 kişinin yaralandığı olayla ilgili Bakırköy CumhuriyetBaşsavcılığı adli, İstanbul Müftülüğü de idari soruşturma başlattı. Avlunun iki kapısının polis şeridiyle kapatıldığı camide dün savcılığın görevlendirdiği iki bilirkişi, inceleme yaptı.

"Cenaze imamı çağırdı"

Faciadan kurtulan Önder Sözen, camiden açık alanda toplanması için defalarca anons yapıldığını, cemaatin uyarıyı dikkate alıp tentenin altından çıktığını söyledi. İki cenaze nedeniyle alanın kalabalık olduğunu belirten Sözen o anları şöyle anlattı: “Cenaze imamı, halkı ‘Bu tarafa doğru geçin, iki dakikada kılarız’ diye çağırınca, hep beraber sundurmanın altına geçtik. İmam, iki namazı da çabuk kıldırdı. Cenazemizi alıp, kapıya yöneldik. Tabutu cenaze aracına koyduğumuzda bütün sundurmalar gürültüyle insanların üzerine çöktü.”

Bir görgü tanığı da şunları anlattı: “Zabıta megafonla anons ederek ‘Tentelerin altında durmayın, çökme tehlikesi var’ diye uyardı. Cenaze imamı ‘tentenin altına gelin’ dedi. Namaz kılınıp cenazeler alınırken olay oldu. Abim tentenin altında kaldı. Hayati tehlikesi var.”

Olayda ayağı kırılan Ahmet Pekacar da, “Cami imamı 4-5 kez anons yaptı. Ayrıca bahçeye gelerek, sözlü uyardı ve tentenin altını boşalttı” diye konuştu.

"Zabıta bizi uyardı"

Emekli öğretmen Selma Cephanecigil, “Cenaze namazından önce bir zabıta bizi ‘çökebilir’ diye uyardı. Kenara çekildik. Çatırtı sesiyle kendimi dışarı attım ve son anda kurtuldum” dedi.

Tutanaktaki suçlama

Müftülüğün soruşturma dosyasına giren ve olay sonrası cami görevlilerince hazırlanan tutanakta özetle şu bilgilere yer verildi: “Bakırköy Belediyesi’nin yaptırdığı tenteyi açıp kapayan düzenek bozuldu. 4 ay önce belediyeye bildirildi, bir bakım, tamir yapılmadı.

Olay günü tentelerin durumunu endişe verici bulan cami imamı Adem Karabey, saat11.00’den itibaren Bakırköy Belediyesi’ni defalarca arayıp yardım istedi. Yardım gelmeyince Karabey, tedbir olarak şerit çektirip, anonsla tehlikeye dikkat çekti. Cenaze imamı bilgilendirildi.”

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, “Belediye ekipleri çökmeden önce endişeyle etrafına şerit çekmişler. Çökme olabileceği uyarısında bulunmuşlar” demişti.

Eşi 8 aylık hamile

Camİde çöken tentenin altında can veren ve eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenilen işadamı Mustafa Ümit Şengezer’in cenazesi ise bugün kaldırılacak. Kardeş Gökhan Şengezer, olayda ihmal olduğunu belirterek, “Kim sorumluysa adalet önünde hakkımızı arayacağız.”