Ataköy arazisi satılacak

TOKİ, gazetelere verdiği ilanda, Bakırköy-Ataköy sahil şeridindeki, 124 bin 980 metre kare büyüklüğündeki araziyi satışa çıkardığını duyurdu.



Galleria'nın da içinde bulunduğu 139 bin 251 metre karelik arazi için yapılacak ihalede 450 milyon dolar asgari bedel belirlenmişken, 23 Eylül'de satışa çıkarılacak araziye, yarısı yeşil alan olarak ayrılmasına karşın, 650 milyon dolar muhammen bedel belirlenmesi dikkati çekti.



İlan duyurusuna göre, Ataköy Konakları ile Marmara Denizi arasında kalan 124 bin 980 metre kare büyüklüğündeki arsanın 68 bin metre karelik kısmı, sözleşmeye konacak özel madde ile park ve yeşil alan olarak düzenlenecek ve halkın kullanımına açılacak. Uzun bir sahil şeridine sahip arsanın bu bölümüne kapalı inşaat yapılamayacak.



Atatürk Havalimanı’na 3 dakika mesafede, toplam inşaat alanı 249 bin 960 metre kare olarak belirlenen arsayı alan yatırımcılar, otel, apart otel, gazino, marina, yat kulübü, alışveriş tesisleri, lokantalar, kongre tesisleri, akaryakıt satış üniteleri, sağlık kulübü, gösteri spor ve eğlence tesisleri kurabilecek.



Ataköy sahil arsası satış ihalesi, TOKİ’nin Bilkent’te bulunan merkezinde 23 Eylül Salı günü saat 15.00'de yapılacak.



‘İstanbul’da bu kadar güzel başka bir arazi yok’



TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, arazinin ilk kez satışa çıkarıldığını belirtirken, "İstanbul'dabu kadar güzel başka bir arazi yok. Üzerini tamamen temizledik. İmar planı sorunu yok. Yerli ve yabancı yatırımcıların büyük ilgi göstermesini bekliyoruz" dedi.



Toplu Konut İdaresi (TOKİ), üzerinde Dünya Göz Hastanesi, Galleria Alışveriş Merkezinin bulunduğu, Ataköy sahil şeridindeki toplam 297 bin 567, 50 metre kare yüz ölçümlü arazinin, 139 bin 251 metre karelik bölümünün satışı için bugün düzenlenecek ihaleyi "adrese teslim ihale yapılıyor" yönündeki yorumlar nedeniyle iptal etmişti. Yeni arazi, satışı iptal edilen bu arazinin bitişiğinde yer alıyor.



Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada, Galleria'nın da üzerinde bulunduğu arazideki tesislerin yıllık ortalama 2 milyon 200 bin YTL yıllık kira getirisi bulunduğunu belirtirken, kalan kira süresi olan 30 yıl düşünüldüğünde TOKİ'nin bu sürede en fazla 66 milyon YTL kira bedeli tahsil edebileceğine işaret etmişti. Oysa ihale muhammen bedel olan 450 milyon YTL’den gerçekleşse dahi, bu tutarın bugünkü güncel faizlerle 30 yıllık getirisinin yaklaşık 60 milyar YTL olduğunu vurgulayan Bayraktar, ihalenin iptalinden, hem kamunun hem de idarenin zarara uğradığını söylemişti.



Halkalı'da yapılacak Tema parkı ile ile ihaleye de gelecek hafta çıkmayı öngördüklerini bildiren TOKİ Başkanı Bayraktar, "TOKİ'nin kaynak sorunun çözmeye çalıştıklarını belirtirken, iptal edilen arazinin satışı ile ilgili olarak DİTAŞ yetkililerinin açıklamaları hakkında konuşmak istemediğini kaydetti.



Bayraktar, "Bu ihaleyi tamamlayalım, sonra konuşacağım" dedi.





