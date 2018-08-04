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ATAK'ların Pakistan'a ihracatı için ABD'nin izni gerekiyor

ABD Savunma Bakanlığı'ndan ihracat izni alınamazsa...

04 Ağustos 2018 17:33

Türkiye’nin 'tek seferde yaptığı rekor ihracat' olma özelliğini taşıyacağı söylenen Savunma Sanayi Başkanlığı’nın geçen ay duyurduğu 1.5 milyar dolarlık 30 adet ATAK helikopterinin Pakistan'a ihracatı için ABD'den izin gerekiyor.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, helikopterin motor hakları nedeniyle kasım ayına kadar ABD Savunma Bakanlığı’ndan ihracat izni alınamazsa, sözleşmede süre uzatımı gündeme gelecek. 

Savunma kaynakları, ABD ile gerilen ilişkilerin ATAK helikopteri satışını olumsuz şekilde etkileyebileceği endişesini dile getirdiler. 

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye ihracat izni vermezse sözleşme uzatma teklifini değerlendirecek olan Pakistan makamları, ihracat anlaşmasının geleceğine karar verecek.

 

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