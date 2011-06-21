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ATAKENT BELEDİYESİNDE YOLSUZLUK İDDİASI SİLİFKE (A.A)

21 Haziran 2011 21:50

-ATAKENT BELEDİYESİNDE YOLSUZLUK İDDİASI SİLİFKE (A.A) - 21.06.2011 - Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atakent beldesinde, aralarında Belediye Başkanı Hasan Uslu'nun da bulunduğu 15 kişi, imar işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Atakent beldesinde imar uygulamaları kapsamında yolsuzluk ve rüşvet alındığı yönünde Silifke Kaymakamlığına yapılan şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Atakent Belediye Başkanı Hasan Uslu, Belediye Fen İşleri Müdürü S.K, belediye meclisi üyesi O.Ü, iş adamı A.Ö, galerici F.D, harita mühendisi B.U, şehir plancısı A.T, müteahhitler E.Ö, K.Ö. ve M.Y'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.  Jandarmadaki sorgusunun ardından şüpheliler Silifke Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyedeki sorgularının devam ettiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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