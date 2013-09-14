Atakan'a isabet ettiği öne sürülen gaz kapsülü başsavcılığa teslim edildi

Hatay’da 10 Eylül’de ODTÜ'ye destek gösterileri sırasında, 4 katlı binanın çatısından düşerek yaşamını yitiren 23 yaşındaki Ahmet Atakan’a isabet ettiği öne sürülen, üzerinde kan ve saç kılı örneği bulunan gaz bombası kapsülü CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ve Atakan Ailesi tarafından Cumhuriyet Başsavcısına teslim edildi.

Can Küçüközkan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, merkez Antakya İlçesi Armutlu Mahallesi Gündüz Caddesi’nde, bir binanın çatı katından düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilen Ahmet Atakan’ın gaz bombası kapsülünün isabet etmesiyle mi, yoksa dengesini kaybederek mi düştüğü tartışmalarının yaşandığı sırada, Atakan’ın düştüğü sokaktaki kanalizasyon ızgarasında, üzerinde kan ve saç kılı örnekleri bulunan gaz bombası kapsülü bulundu. Ahmet Atakan’ın öldüğü olay yerinde inceleme yaptıktan sonra aileyi ziyarete giden CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, "Mahallenin gençleri, sokaktaki kanalizasyon ızgarasında, üzerinde kan ve saç kılı bulunan gaz bombası kapsülünü aileye teslim etmiş. Aile de beni arayıp, ne yapmaları gerektiğini sordu. Aileyi de yanıma alarak, delil olan gaz bombası kapsülüyle Cumhuriyet Başsavcısı’na gittik. Başsavcı, soruşturmayı sürdüren il jandarma komutanlığı ekiplerini çağırarak, gaz kapsülünün incelenmesini istedi. Gaz kapsülünün üzerindeki kan ve saç kılı örneği, Ahmet Atakan kardeşimizin kan ve kıl örnekleri ile karşılaştırıldıktan sonra gerçek ortaya çıkacak" dedi.

Devlet, halkın güvenini yeniden kazanmalı

Gezi Parkı eylemlerindeki gösterilere katılan Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz gibi gençlerin ölümüyle, halkın devlete olan güveninin sarsıldığını belirten Refik Eryılmaz, şöyle konuştu: "Ahmet Atakan’ın düştüğü yeri bugün yeniden inceledim. Çatıya çıktım. O çatıdan bir gencin dengesini kaybederek düşmesi zor. Ayrıca, Ahmet Atakan’ın görüntülerdeki düşme şekli iyi incelenirse, fizik kanunlarına göre, kaldırıma değil daha ileriye düşmesi gerekir. Ancak yine iddia ediyorum ki, Ahmet Atakan şuursuz bir şekilde bu binadan düştü. Bu da, düşmeden önce bir şeyler yaşandığını gösteriyor. Devlet, halkın gözünde kaybettiği güveni yeniden kazanmak için, doğruyu ortaya çıkarmalı ve bu soruşturmanın üzerinde ciddi çalışmalıdır. Basına servis edilen görüntülerin de Ahmet Atakan’a ait olup olmadığı net değil. Bunun da kesinlik kazanması için uzman ekip tarafından inceleme yapılması gerekir. Biz, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz’ın olaylarında olduğu gibi Ahmet Atakan’ın ölüm nedeninin belirlenmesi ve gerçeğin açığa çıkması için sonuna kadar soruşturmanın takipçisi olacağız."