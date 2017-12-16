T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ata tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sahibinin otlaması için kırsala bıraktığı ata tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 24 yaşındaki E

16 Aralık 2017 16:46

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde sahibinin otlaması için kırsala bıraktığı ata tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 24 yaşındaki E.Ç., 600 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
Çorlu\'da oturan E.K., atını otlaması için Hatip Mahallesi\'ndeki Kalelik mevkiine bağlayıp ayrıldı. Yaklaşık 4 saat sonra kontrol için dönen E.K., atının yanında, belden aşağısı çıplak ve cinsel organı dışarı olan E.Ç.\'yi görerek polise ihbarda bulundu. Ata tecavüz iddiasıyla gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen E.Ç. ifadesi için Cumhuriyet Polis Merkezi\'ne götürüldü. Kardeşinin atını otlatmaya götürdüğünü ve diğer atın da orada olduğunu anlatan E.Ç.\'nin \'tecavüz\' suçlamasını kabul etmediği ifade edildi.
600 LİRA CEZA KESİLDİ
Çorlu Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüpheli E.Ç.\'ye, Hayvanları Koruma Kanunu\'nun 14\'üncü maddesi (j) bendindeki \'Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak\' suçlamasıyla 600 lira idari para cezası kesildi. Şüpheli ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLUTekirdağ DHA TEKİRDAĞHatip Mahallesi KalelikYaklaşıkAtaCumhuriyet Polis MerkeziKardeşininLİRA CEZA KESİLDİ Çorlu Cumhuriyet SavcılığıHayvanları Koruma KanunuOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24