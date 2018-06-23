Ata sporu temsilcilerinden AKP'ye destek sözü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan ve Türkiye Cirit finallerinin ilk adresi olacak yeni cirit sahasında yapılan son düzenlemeler Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan tarafından incelendi.

Sahadaki Cirit kulübü sporcularıyla bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Cahan, genel seçimlerde ciritçilerden 'tam destek' sözü aldı.

Uşak'ta ata sporu olan ciridin yaşatılması ve yaygınlaşması adına önemli projeler hayata geçiren Uşak Belediyesi, yeni cirit sahasına yönelik çevre çalışmaları ve yol yapımı gibi çalışmalarla sporcuların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, yeni cirit sahasının çevre düzenlemelerinde gelinen son durumu incelemeye gelen Başkan Nurullah Cahan, atlı cirit spor kulübü üyeleriyle buluştu. Kulüp üyelerinin taleplerini dinleyen ve ciritçilerden seçimlerde tam destek sözü alan Başkan Cahan, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlere ara vermeden devam ediyor.

Uşak Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ileten Başkan Cahan, "Geçmişten bu güne kadar bu sporla uğraşan tüm bireylerimizle birlikte geleneksel olan bu sporumuza sahip çıktık. Uşak Belediyesi olarak her daim onların yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından buraya yaklaşık 2 bin kişilik Türkiye'de emsali olmayan bir cirit sahası yapıldı. Bizler de buranın çevre düzenlemesini, asfaltlanmasını, bütün peyzaj işlerini Uşak Belediyesi olarak yapıyoruz. Arkadaşlarımız son asfalt çalışmasını yapıyorlar" dedi.

Türkiye finalleri Uşak'ta yapılacak

Yapılan projelerle cirit sporunun yaygınlaştığı ve her geçen sene ilginin arttığı bu spor dalında öncü şehir olan Uşak, Türkiye cirit finallerinin bu yılki adresi olacak. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Nurullah Cahan, "Bilal Erdoğan Beyin de destekleriyle bu yıl 29 Ekim'de Türkiye finalleri bu cirit sahamızda yapılacak. Biz de istedik ki şehrimizin cirit kulübü üyeleriyle bir araya gelelim. Burada cirit kulübü üyelerinden seçimlerde desteklerini istedik. Onlarda bize tam destek sözü verdiler. Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hem de milletvekillerimize destekleri tam. Tüm camiamıza teşekkür ediyoruz" dedi. Türkiye'de ciridin başkentinin Uşak olduğunu ileten Başkan Nurullah Cahan, bu anlayışı sürdürmek için Uşaklı cirit kulüplerine ellerinden gelen desteği vereceklerini açıkladı.

"Bizlerin daima yanında olan Belediye Başkanı Sayın Nurullah Cahan'ın bizler de yanındayız" diyen Süren Atlı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Bardak sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle bizimle sonuna kadar ilgilendiği ve yanımızda olduğu için çok teşekkür ederim. Biz de sonuna kadar onunlayız. Bu sahanın yapımında ve düzenlenmesinde emeği geçen tüm büyüklerimize saygıyla teşekkür ederim. Pazar günü de seçimlerde tam destek vereceğiz" dedi.