Ata Demirer'den Oscar'daki tokada tepki: Bu nedir yahu, çok çirkin!

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Will Smith'in En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a tokat atmasına tepki gösterdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Demirer, "'Sahnede başıma gelmeyen kalmadı’ derken bir daha düşüneceğim artık! Bu nedir yahu? Çok üzücü çok çirkin çok!" yazdı.

TIKLAYIN - Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith, Chris Rock'ı sahnede tokatladı: Eşimin adını o lanet ağzına alma

Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye espri yapmıştı. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi' filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.