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‘Ata’ Başbakan’ın emrine amade

CHP'nin Erdoğan'ın Ata Uçağı'nı ne zaman kullanabileceğine yönelik verdiği soru önergesini Bakan Cemil Çiçek yanıtladı.

13 Mart 2009 02:00

Başbakan Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olarak gittiği gezi ve açılışlarda devlet imkanlarını kullandığı ileri sürülüyor. Bu imkanlardan biri de Başbakanlı'ğa ait Ata Uçağı. CHP Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal, bu eleştiriyi Meclis gündemine gündeme getirerek "Uçağın ne zaman kullanılabileceğine" dair Erdoğan'a soru önergesi verdi. Yanıtı Bakan Cemil Çiçek verdi.

Cemil Çiçek, cevabında, "ATA uçağı, Başbakanlık makam hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edildiğinden uçağın ihtiyaç doğrultusunda ne zaman kullanılacağı Sayın Başbakanın takdirlerindedir. Bu işlemler de ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir" dedi.

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