At yarışlarının miadı doldu mu?

Seyirci sayısının düşmesi, yarışlarda onlarca hayvanın telef olması at yarışlarının geleceğini ABD’de tartışmaya açtı...



Milliyet'ite yayımlanan habere göre, son yıllarda at yarışlarının seyircileri giderek azalıyor, atların yarış pistinde ölmesi insanları sporda hayvanların kullanılmasına karşı daha hoşgörüsüz hale getiriyor. Önceki gün gerçekleşen dünyanın en ünlü yarış etkinliklerinden ABD’nin Louisville kentindeki Kentucky Derbisi, at yarışlarının miadını doldurduğu yönündeki tartışmaları alevlendirdi. Birçok kişi sporun kendiliğinden ölmekte olduğunu söylüyor, giderek büyüyen bir grup ise atların maruz kaldığı acımasızlık nedeniyle yarışların yasaklanması gerektiğini savunuyor.



Gallup araştırma şirketine göre son 10 yılda at yarışlarının izleyici sayısında yüzde 30 azalma gerçekleşti. At sahiplerinin mali kaybı ise yüzde 50 arttı. Ancak yarışların yasaklanmasını savunanların en büyük itirazı atların daha uzun yıllar koşmasını sağlayan ancak ömürlerini azaltan ilaçlara maruz kalmaları.

New York Times’ın araştırmasına göre 2009 ve 2011 arasında ABD’de yarış ya da antreman sırasında 3 bin 600 at öldü. Antrenörler 3 bin 800 kez atlara yasadışı ilaçlar verirken yakalandı. Ancak bu testler çok nadir yapıldığı için gerçek rakamların bunun çok üstünde olduğu düşünülüyor. Ayrıca ABD’de atların iç kanamasını engellediği gerekçesi ile verilen Lasix adlı ilaç yasal kabul ediliyor. At yetiştiricilerinin bile itiraz ettiği ilacın yasaklanmasını antrenörler istemiyor. Nedeni ise performansı artırması.

Animal Aid sivil toplm kuruluşuna göre, en prestijli yarışlara ev sahipliği yapan İngiltere’de ise son 6 yılda 817 yarış atı pistte öldü. Yine saygın yarışları ile tanınan Güney Afrika’da son beş yılda her yıl ortalama 13 at pistte yaşadıkları ağır sakatlıklar sonucu vurularak öldürüldü. İzleyiciler üzerinde en büyük etkiyi bırakan olaylardan biri de 2008 yılında Kentucky Derbisi’nde ikinci olan Eight Belles adlı atın yarışın sona ermesinden saniyeler sonra yere yıkılması üzerine vurularak öldürülmesi oldu.

Gallup’un araştırmasına göre Eight Belles’in ölümünden sonra Amerikalıların yüzde 38’i at yarışlarının yasaklanmasını destekledi.

Pistler değiştirilmeli

At yarışlarını savunanlar ise yasaklanması yerine daha az ama daha kaliteli yarışların yapılması gerektiğini söylüyor. Kalitenin artırılması için toprak yerine sentetik yarış pistleri hazırlanması örnek gösteriliyor. Slate.com sitesinin verdiği rakamlara göre ABD’nin Illinois eyaletindeki Arlington Park’taki pistin değiştirilmesi ile 2006’ya göre ölüm oranı yüzde 41 azaldı. Ancak en saygın yarışlar da bile atlar ölüyor. Dünyanın en saygın engelli at yarışı olan İngiltere’deki Grand National’da 2000’den bu yana 10 at öldü. Bu ölümlerin ikisi bu yıl gerçekleşti