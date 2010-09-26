-AT YARIŞLARINDA 2 FARKLI ALTILI GANYAN İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - Bursa'da koşulan at yarışları sonucunda 8. koşuda ''Poor Boy'' ve ''Shining Cape'' atbaşı geldiği için 2 farklı altılı ganyan olurken, 1. altılı ganyan 3.038,36 lira, 2. altılı ganyan 907,52 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyanın 6. ayağı olan 8. koşuda 8 numaralı ''Poor Boy'' ile 9 numaralı ''Shining Cape'' atbaşı gelince, yarışta 2 birinci ortaya çıktı ve 2 farklı altılı ganyan oldu. Buna göre 1, 3, 6, 2, 4, 8 şeklindeki 1. altılı ganyan, 3.038,36 lira, 3, 6, 2, 4, 8 biçimindeki 1. beşli ganyan 270,33 lira, 6, 2, 4, 8 şeklindeki 1. dörtlü ganyan 121,16 lira ve 2, 4, 8 şeklindeki 1. üçlü ganyan da 20,17 lira ikramiye verdi. 1, 3, 6, 2, 4, 9 şeklindeki 2. altılı ganyan 907,52 lira, 3, 6, 2, 4, 9 şeklindeki 2. beşli ganyan 93,75 lira, 6, 2, 4, 9 biçimindeki 2. dörtlü ganyan 52,65 lira ve 2, 4, 9 şeklindeki 2. üçlü ganyan da 7,76 lira ikramiye kazandırdı.