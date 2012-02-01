-At yarışları ertelendi İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - İstanbul'daki at yarışları, yoğun kar yağışı nedeniyle 5 Şubat Pazar gününe ertelendi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki yarışlar, yoğun kar yağışı olması ve yer yer pistte buzlanmalar meydana gelmesinden dolayı 5 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye ertelendi. Açıklamada, pazar günü İzmir yarışlarının gündüz, İstanbul yarışlarının ise gece yapılacağı bildirildi. Altılı ganyanın İzmir yarışlarında saat 14.00'de, İstanbul yarışlarında ise saat 17.30'da başlayacağı kaydedildi.