T24 LogoT24 Logo
Spor

At yarışları ertelendi İSTANBUL (A.A)

01 Şubat 2012 21:03

-At yarışları ertelendi İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - İstanbul'daki at yarışları, yoğun kar yağışı nedeniyle 5 Şubat Pazar gününe ertelendi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki yarışlar, yoğun kar yağışı olması ve yer yer pistte buzlanmalar meydana gelmesinden dolayı 5 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye ertelendi. Açıklamada, pazar günü İzmir yarışlarının gündüz, İstanbul yarışlarının ise gece yapılacağı bildirildi. Altılı ganyanın İzmir yarışlarında saat 14.00'de, İstanbul yarışlarında ise saat 17.30'da başlayacağı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24