At üstünde düğüne geldi, İspanyolları kızdırdı

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Hint düğünü İspanyolları hem kızdırdı hem de şaşkınlığa uğrattı.

Dünyanın en zengin ailelerinden biri olarak kabul edilen dev çelik sanayisi Arcelor Mittal firmasının başkanı Lakshmi Mittal'ın 26 yaşındaki yeğeni Shristi'nin düğünü için Barselona’da büyük bir şölen düzenlendi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Çiftçi’nin haberine göre, üç gün süren düğün için şehrin merkezinde sahil kenarındaki lüks Arts Hotel’in tamamı Lakshmi Mittal’in ailesi için kiralandı.

Mittal’ın yeğeninin düğünü için harcadığı paranın ise 60 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

Düğüne, Katalan siyasetçiler yoğun ilgi gösterirken hükümetten kimsenin katılmaması dikkat çekti.

Halkın tepkisini çekti

Hint düğünü için resepsiyonda kullanılmak üzere Katalanların ünlü sanat müzesinin kiralanması ise halkın tepkisini çekti.

Katalanlar Hristiyan tarihinin önemli eserlerine sahip olan bu müzenin para karşılığına Hindistanlılara kiralanmasına karşı çıktılar.

Tepkiler üzerine İspanyol Europa Press ajansına bir açıklama yapan Mittal ailesinin “para ile her şey satın alınır” dediği iddia edildi.

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