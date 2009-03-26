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At Pazarlığı da iddianamede!

Irak savaşı öncesinde Türkiye topraklarının kullanılmasına ilişkin pazarlık da 2. İddianame'de yer alıyor.

26 Mart 2009 02:00

Irak savaşı öncesinde Türkiye topraklarının kullanılmasına ilişkin pazarlık da 2. İddianame'de yer alıyor.


'Bush’la görüşün ama ters yanıt verebilir'

Balbay’ın bilgisayarından çıktığı ileri sürülen notlarda Irak savaşı öncesinde Türkiye topraklarının kullanılmasına ilişkin AKP hükümet yetkilileriyle dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell arasında geçen ve daha sonra Amerikan yetkilileri tarafından “Türkler bizimle at pazarlığı yaptı” şeklinde kamuoyuna duyurulan görüşmenin detayları da yer alıyor:

Cüneyt Zapsu, Ali Babacan ve Yaşar Yakış’a ABD’ye gitmeden önce şunu söylüyor:

“ABD, kuzey cephesi açılmazsa, 150 milyar dolara mal olacak. Bu yüzden siz 100 milyar dolar isteyerek başlayın. En çok da 75 milyar dolara düşün pazarlık için de Amerikan gemilerinin Türkiye karasularına girdiği dönemi hesaplayın.”

Yakış ve Babacan, ABD elçimizle birlikte günlerden pazar olmasına karşın Powell’ın evine gidiyorlar. Hal hatırdan sonra konu pazarlığa geliyor. P. rahatsız oluyor. Onları kovarcasına beyler, ben pazar günleri evimde iş, resmi konular konuşmam’ diyor resmen odadan çıkmalarını istemiş pazartesi günü tekrar Powell’la görüşüyorlar. P. karşısında yine pazarlık etmek isteyen kişileri görünce dinliyor, ben bu tür pazarlıklarda yetkili değilim, isterseniz Bush’la görüşün. Ancak Bush’un size ne yanıt vereceğini, sizi nasıl karşılayacağını, bilemem’diyor P. ikaz ediyor. Ters yanıt verebilir diyor sonra bilinen diyalog (AT PAZARLIĞI) yaşanıyor.

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