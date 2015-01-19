'At etlerini Bursa sosyetesinin vazgeçilmez mekânlarına sattık'

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kaybolan 5 atın izini süren polis, bir kişiyi et paketlerken yakaladı. İfade, "at etlerini Bursa sosyetesinin de vazgeçilmez mekanlarına sattık" şeklindeydi.

Merkez Yıldırım ilçesinde Hacıvat ve Vakıf mahallelerinde 3 gün önce sahipleri tarafından otlatılmak üzere evlerinin yakınındaki araziye bırakılan 5 at, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızları bulabilmek için harekete geçti.

Bugün devriye gezen polis ekipleri atların çalındığı bölgenin yakınında bir barakanın önünde kan izlerini görünce yaptıkları araştırmada çalınan atların kesilerek derilerinin yüzülmüş olduklarını tespit etti.

Kesilen atların bir bölümünün kuşbaşı ve kıyma olarak hazırlandığı belirlendi.

Etleri paketlerken yakalanarak gözaltına alınan Ali V. (40), ifadesinde, etlerin bir bölümünü daha önceden anlaşmalı olduğu Bursa sosyetesinin de vazgeçilmez mekanlarından olan kafe ve restoranların da bulunduğu Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan dürümcü ve pideci ile Beşevler Mahallesi'nde iki ayrı kasaba at etini kilosunu 5 liradan sattığını itiraf etti.

Atların kesildiği barakada inceleme yapan Tarım İl Müdürlüğü ekipleri kalan parçalanmış etleri muhafaza altına alarak laboratuvar incelemesine gönderdi.