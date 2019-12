-AT ETİ SATANLARA 5 YIL HAPİS İSTEMİ ADANA (A.A) - 16.07.2010 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) bağlı yurt ile bir hastanede yapılan yemeklerde kullanılmak üzere getirilen etlerin tek tırnaklı hayvan eti olduğunun belirlenmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 5'i müşteki sanık 6 kişi hakkında, 1 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Adana Tarım Müdürlüğü İl Kontrol Şube Müdürlüğünün denetiminde, YURTKUR'a bağlı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu ve Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yapılan yemeklerde kullanılan etlerin tahlilinde, at eti olduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan Cumhuriyet Savcılığı soruşturması tamamlanarak iddianame hazırlandı. Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianamede, 5'i müşteki sanık 6 kişinin, ''kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda ticareti yaptıkları ve bu suça iştirak ettikleri'' belirtildi. Müşteki sanıklar Mine Gülnar, Nurayet İlhan, Mustafa Mete, Mehmet Fatih İlhan, Mehmet Barış Cevheroğlu hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar, sanık Bülent Saygılı hakkında da 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şu ifadelere yer verildi: ''YURTKUR'a bağlı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu yemekhanesinde yapılan denetimde alınan kıyma numunesinin laboratuvar incelemesi sonucunda düzenlenen rapora göre etin tek tırnaklı hayvan eti (at) olduğu tespit edildi. Etleri temin eden şirketler belirlendi. Sanıkların suçlamaları kabul etmedikleri anlaşılmış ise de denetim tutanakları, ekspertiz incelemeleri ve düzenlenen raporlar karşısında atılı suçu işledikleri anlaşıldı.'' Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.