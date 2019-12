-At eti Avrupa pazarında ASTANA (A.A)- 29.11.2011 - Kazakistan'ın at etini Avrupa pazarında satacağı bildirildi. Kazakistan Ulusal Tarım Şirketi KazAgro Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kazakistan'ın at etinin Avrupa ülkelerinde satılması için anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Açıklamada İtalyan Maba Cami SPA şirketi ile yapılan bir anlaşma ile İtalya'da bir at yetiştirme çiftliği kurulacağı ve buradan at etinin Avrupa pazarına çıkartılacağı kaydedildi.