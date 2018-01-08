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At dopingini 'botoks serumu' diye satan çete çökertildi

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

08 Ocak 2018 17:58

Ankara'da Rusya'dan getirilen atlara doping olarak verilen ilaçları botoks serumu diye satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Yasadışı yollardan atlara verilen doping maddesinin yurda sokulduğu istihbaratı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüpheliyi takibe başladı.

Şüphelilerin, başkentteki alışveriş merkezinin otoparkına araçla gelerek alıcılarla buluşacağını tespit eden ekipler önlem aldı. Bir süre bekleyen ekipler, buluşma gerçekleşmeyince harekete geçerek araçtaki Y.Ö, K.T, Y.A ve M.Ş.T'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada otomobile gizlenmiş 127 şişe kimyasal madde ele geçirildi. Atlara doping amacıyla verildiği belirlenen kimyasal maddenin, alıcılara "botoks serumu" diye pazarlandığı ve adedi 3 bin dolardan 127 şişenin satışı için anlaşıldığı tespit edildi.

Ele geçirilen kimyasal maddenin farklı maddelerle karıştırıldığında öldürücü etkiye sahip uyuşturucuya dönüştüğü öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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