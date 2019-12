A&T Bank'ın karı yüzde 308 arttı!

T24- Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın gelişmekte olan pazarlarında başarılı yatırımlara destek olan, çok güçlü bir öz kaynak düzeyine sahip olan A&T Bank, 2010 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre net dönem kârını % 308 oranında arttırırken, Türkiye Bankalar Birliğinin 31.12.2009 verilerine göre; geçen sene olduğu gibi bu sene de en küçük bankalar arasında aktif büyüklüğü bakımından birinci, ödenmiş sermaye açısından ise ikinci sırada yer aldı.



A&T Bank, 2010 yılının ilk çeyreğini başarılı bir şekilde geride bıraktı. Finansal krizin etkisinin fazlasıyla hissedildiği 2009 yılını da başarıyla kapatan A&T Bank’ın toplam faaliyet gelirlerindeki artış ise % 56 olarak gerçekleşti.



2009 yılıyla birlikte yüksek kârlılık dönemine giren A&T Bank, sektörün 2009 yılı aktif kârlılığı %2,63 iken, yılı %2,91 oranında kârlılık ile tamamlamıştı. 2010 yılının ilk çeyreğinde başarılı bir büyüme kaydeden Banka, gelişmekte olan pazarlarda da aktif olarak varlık göstererek güçlü büyümesini sürdürdü.



2009 yılında toplam aktiflerini sektör ortalamasının üzerinde büyüten A&T Bank, son iki yılda yaşanan her türlü yerel ve ulusal çalkantılara rağmen ekonomiye verdiği desteği sürdürdü. İhracat akreditifleri hacmini 2008 yılında %67, 2009 yılında ise %110 arttırdı. Geçtiğimiz yıl %14 büyüyen sektöre karşın, A&T Bank %21 oranında bir büyüme gerçekleştirdi.



Son iki yılda kredilerde meydana gelen artış %172 iken, mevduatlar da çok çarpıcı bir şekilde artarak 2007 yılına göre 2 katından fazla bir düzeye ulaştı. Sektör 2009 yılını %20,47’lik sermaye yeterliliği ile kapatırken, bu oran A&T Bank'ta %31,61 olarak gerçekleşti.



Yılın ilk üç ayında aktif kârlılığı 0,55% olarak gerçekleşen A&T Bank’ta teminat mektupları ve akreditiflerdeki artışlar 2010 yılının ilk çeyreğinde de sürdü ve bunun sonucunda, net ücret ve komisyon gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %21 arttı.



İlk çeyrek sonunda bankacılık sektörünün problemli kredi düzeyi %4,89 iken, bu oran A&T Bank'ta %1,77 oranında gerçekleşti. Toplam aktiflere oranı %38 olan krediler portföyü, A&T Bank'ın ekonomiye verdiği desteğin bir göstergesi olarak karşımıza çıktı.