At arabasıyla köpeğe eziyet

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da sahibi tarafından at arabasının arkasında zincirle bağlanan köpek dakikalarca koşturuldu.

Eyyübiye Mahallesi\'nde hareket halindeki at arabasının arkasına demir zincirle bağlanan köpeği görenler şaşırdı. At arabasının arkasına bağlanan köpeğiyle birlikte atını koşturan genç, yoldan geçen araç sürücülerinin tepkilerine aldırış etmeyerek, yoluna gülerek devam etti. At arabasının yasak olduğu kentte ana caddelerde polis ve zabıta ekiplerine yakalanmadan dakikalarca köpeğe eziyet eden sürücü bir süre sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu. Koşmaktan bitkin düşen köpeği görenler, at arabacı sürücüsüne klakson çalıp tepki gösterdi.



