Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te sahibinin kontrolünden çıkan at, arkasına takılı arabayla refüjden yolun karşısına geçti. At arabasının üzerinden düşen 3 kişi, yaralandı.

Mehmet Aydın Arpaç\'ın (43) sürdüğü at, öğle saatlerinde Kilis- İslahiye yolunda ürkerek, refüjü aşıp, karşı yola geçti. Atın koşmasıyla ön tekerlekleri yerinden sökülen arabadaki Mehmet Aydın Arpaç, Zübeyde Geyyas (38) ve Mukaddes Geyyas (33) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazada yara almayan at ise bir süre sonra bulundu.



