At arabalı ve eşekli gezici kütüphane

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, 54\'üncü Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir günlük kiralanan at arabası ve eşek, gezici kütüphane olarak hizmet verdi. Halkın ilgi gösterdiği nostalji kütüphaneler sayesinde birçok kişi kitap okudu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası nedeniyle merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Yakutiye Medresesi önünde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Okumaya etkinliğine katılanlara kitaplar gezici kütüphaneye çevrilen eşek ve at arabalarıyla dağıtıldı. Lise ve üniversite öğrencileri ile birlikte vatandaşlar 10 dakika boyunca kitap okudu. Okuma etkinliğine katılan öğrencilere, görevliler tarafından çay, meyve suyu ve kek ikram edildi. Vatandaşlar 1940\'lı yıllarda kullanılan eşekli ve at arabalı gezici kütüphaneler büyük ilgi gösterdi. Bazı öğrenciler ise kitap okuma etkinliği sırasında yanlarından geçen at ve eşekten korktu.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Kütüphane Haftası etkinliğini nostalji ile anlatmak istediklerini söyledi. Kütüphaneciliğin tarihi seyrini dönem dönem anlatmaya çalıştıklarını belirten Almaz şunları söyledi:

\"Etkinlikte Cumhuriyet döneminde gelişen kütüphaneciliği de sergiledik. 1943\'te katırlı kütüphanelerle köy köy gezilerek kitap götürülmüş. Daha sonra 1960\'lı yıllarda Erzurum\'da at arabasıyla gezici kütüphane hizmeti başlamış. 1980\'li yıllarda modern binalarda kütüphanecilik hizmetleri verilmeye başladı. Biz de buna uygun olarak son model gezici kütüphane aracımızla tıpkı eskiden olduğu gibi köy köy gezerek ödünç kitaplar veriyoruz. Aracımızın içinde 5 binin üzerinde tarih, kültür, roman ve hikâye kitaplarının yanında bilgisayarlar mevcut. Bugünkü uygulamamızla eski ve yeni kütüphanecilik sürecini aynı anda halkımızla buluşturduk. Burada nereden nereye geldik imajını vermek istedik. Halkımıza nostaljiyi yaşattık. Kitap, yıllar boyu insanın en iyi dostu olmuştur.\"

Görevliler tarafından parkın içinde gezdirilen eşeğin üzerine konulan dolaplardan ya da at arabasından aldıkları kitapları banklarda oturarak okuyanlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Büyükler nostaljiyi yaşadıklarını söylerken, gençler de büyüklerinin anlattığı o günleri yaşama fırsatı buldu.

