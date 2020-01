At arabalı hırsızlar kameraya yakalandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, at arabasıyla bir evin bahçesindeki inşaat malzemelerini çalan yüzleri maskeli 1\'i kadın 3 kişi güvenlik kameralarına yakalandı.

Yedişehitler Mahallesi 2962 Sokak\'taki bir eve bugün saat 06.30\'da at arabasıyla gelen yüzleri maskeli 1\'i kadın 3 kişi, evin bahçesindeki inşaat malzemelerini arabaya yüklemeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerin kısa sürede kapı, tahta, demir, boya gibi çok sayıda malzemeyi at arabasına yükledikleri görülüyor.

KAMERAYI KIRDI

Güvenlik kamerasını fark eden kadın şüphelinin at arabasından aldığı demir çubukla kameraya vurarak kırdığı anlar ise evin girişindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadının kamerayı kırdıktan sonra hızla at arabasına bindiği ve olay yerinden kaçtığı da görülüyor.

Bahçesindeki inşaat malzemelerinin çalındığını ve güvenlik kamerasının kırıldığını fark eden ev sahibi polise şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI