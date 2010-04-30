Asya'nın en büyük AVM'si Türk'ten

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Han Çadırı’nda SPA, fitness center, aquapark, yüzme havuzları, plaj, dalga havuzu, sinema ve 9 bin metrekare alana kurulu Disneyland stili çocuk eğlence bölümleri de yer alıyor. En önemli özelliği ise yapay plaj olan Han Çadırı’nın en üst katında inşa ettirilen plaj ve denizde insanlar denize girebilecek. Yapıda tüm merkezler birbirine tünellerle bağlı olacak. Son olarak In Door ile Han Çadırı arasında bir tünel oluşturulacak. Böylece insanlar tünellerden geçerek dışarıdaki soğukla temas etmek zorunda kalmayacak.