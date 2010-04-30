Asya'nın en büyük AVM'si Türk'ten

T24- Kazakistan’ın yeni sembolü Han Çadırı Alışveriş ve Eğlence Merkezi, dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Orta Asya’nın en büyük alışveriş ve eğlence merkezi Han Çadırı, 5 Temmuz ‘Astana Günü’nde dünyadan çok sayıda devlet başkanı, sanatçı, siyaset ve işadamının da aralarında olacağı 10 binlerce kişinin katılımıyla açılacak. Han Çadırı Astana Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin yatırımını Fettah Tamince’nin sahibi olduğu Sembol İnşaat ve Rus Coalco Real Estate firmaları üstlendi, inşaatı Sembol İnşaat yaptı.
Han Çadırı’nda SPA, fitness center, aquapark, yüzme havuzları, plaj, dalga havuzu, sinema ve 9 bin metrekare alana kurulu Disneyland stili çocuk eğlence bölümleri de yer alıyor. En önemli özelliği ise yapay plaj olan Han Çadırı’nın en üst katında inşa ettirilen plaj ve denizde insanlar denize girebilecek. Yapıda tüm merkezler birbirine tünellerle bağlı olacak. Son olarak In Door ile Han Çadırı arasında bir tünel oluşturulacak. Böylece insanlar tünellerden geçerek dışarıdaki soğukla temas etmek zorunda kalmayacak.