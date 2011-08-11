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Ekonomi

Asya'dan gelen haber piyasaları karıştırdı

Asya'da bir bankanın Fransa'nın büyük bankalarına kredi kanalını kapattığı haberi piyasalardaki olumlu havayı dağıttı.

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - Asya'da bir bankanın Fransa'nın büyük bankalarına kredi kanalını kapattığı haberi piyasalardaki olumlu havayı dağıttı.
 

Piyasalarda sabah görülen olumlu hava öğleden sonra yerini yine satışa bıraktı.


Asya'da bir bankanın Fransa'nın büyük bankalarına kredi kanalını kapattığı, diğer beş bankanın ise işlem ve karşı taraf risklerini gözden geçirdikleri haberi piyasalara bomba gibi düştü.


ABD endeks vadeli işlemlerinin Asya borsalarındaki kayıpları sınırlamasının etkisiyle ilk seansı yüzed 2.36 yükselişle kapatan İMKB'de ikinci seansla birlikte ibre eksiye döndü. Borsada yüzde 1'in üzerinde kayıp yaşanıyor.


Pozitif seyreden Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 2'nin üzerine çıktı.


Piyasalarda özellikle Fransa'ya ilişkin endişeler bulunuyor. Ülke notu AAA olan ülkeler arasında en zayıf halka olarak görülen Fransa'nın bankacılık sektörüne yönelik kaygılar büyüyor.



ABD borsaları düştü


ABD borsaları, Avrupa'daki borç krizinin Fransız bankalarını da içine alacağı ve ABD'nin finans sektörüne yayılacağı endişeleriyle dün düştü.


Sert hareketlerle ve yoğun işlem hacmiyle geçen seansta endekslerde yüzde 4'ün üzerinde düşüşler gerçekleşti. S&P 500 yüzde 4.42, Dow Jones yüzde 4.62, Nasdaq yüzde 4.09 düştü.


ABD borsa endeks vadeli işlemlerinin bugün yüzde 1.5 yükselmesi Asya borsalarında bugünkü kayıpların sınırlı kalmasını sağladı.



Dolar 1,78'e çıktı


Dolarda yükseliş görüldü. Bankalararası piyasada dolar yeniden 1,78 düzeyine yükseldi.



Altın rekordan döndü


Altın bugün bulunduğu rekor yüksek seviyeden biraz geriledi, ancak küresel finans piyasalarındaki dalgalanma ve büyümenin yavaşlamasının piyasada güvene destek sağlaması bekleniyor. 1800 doları geçerek rekor kıran altın bugün 1789 dolarda işlem görüyor.



Petrol düştü


Brent ham petrolü dünkü yüzde 4'lük yükselişin ardından bugün Avrupa'daki borç krizinin Fransa'ya da yayılacağına ilişkin endişelerle düştü. Brent petrolü 106 dolara, ABD ham petrolü 82 dolara geriledi.



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