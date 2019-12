-ASYA'DAN AVRUPA'YA KOŞACAKLAR İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - İstanbul'da her yıl uluslararası heyecan yaratan 32. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu yarın yapılacak. Her yıl binlerce kişinin katıldığı, bu yıl da 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen organizasyon kapsamında düzenlenen, Boğaziçi Köprüsü gişelerinin 300 metre gerisinde startı verilecek maraton ve 15 kilometre koşu saat 09.00'da, gişeler önünde startı verilecek tekerlekli sandalye yarışı saat 08.45'te, Altunizade Köprüsü altında startı verilecek çipli ve çipsiz 8 kilometrelik halk koşusu ise 09.30'da başlayacak. -ŞAMPİYONLAR YİNE YARIŞACAK- 32. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu'nu erkeklerde son 2 yıldır kazanan Etiyopyalı Kasime Adilo Roba ile bayanlarda geçen yılın birincisi Etiyopyalı Bizunesh Urgesa, bu yıl da yarışacak. Kenyalı Vincent Kiplaat, Etiyopyalı Girma Asefa ve Rus sporcu Sergey Rybin, maratonda iddialı isimler arasında gösteriliyor. Organizasyona katılacak dünya kros şampiyonu Kenyalı Emily Chebet yarı maratonda mücadele edecek. Maraton için 84 ülkeden 8 bin atletin kayıt yaptırdığı bildirildi. -TOPLAM ÖDÜL 1 MİLYON DOLAR- 32. Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu'nda sporculara toplamda 1 milyon dolar para ödülü dağıtılacak. Maratonda, genel klasmanda erkek ve bayanlarda birincilere 50 bin, ikincilere 25 bin, üçüncülere 15 bin, dördüncülere 10 bin, beşincilere 8 bin dolar ödül verilecek. Bu başarıları bir Türk sporcunun elde etmesi durumunda ödüller ikiye katlanacak. -MARATON, 15 KİLOMETRE KOŞU VE HALK KOŞUSU PARKURLARI- Maratonda startın ardından Boğaziçi Köprüsü'nü geçip Beşiktaş sapağından ayrılarak Babraros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek atletler sahil yolunu izleyerek Karaköy'e gelip, Galata Köprüsü'nü geçip Eyüp'e yönelecek. Feshane'den sonra dönüş yaparak Unkapanı üzerinden Yenikapı'ya yönelecek atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy'e doğru gidip aynı yolu geri dönerek Gülhane Parkı'nın içinden geçip Sultanahmet'e çıkacak. Varış çizgisi, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları'nın toplantı ve spor merkezi olan ''At Meydanı''nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Mısır Dikilitaşı'nın arasında yer alacak. Maraton ile aynı yerde startı verilecek 15 kilometre koşuda ise sporcular, köprüyü geçtikten sonra maratoncularla aynı güzergahı kullanıp Karaköy'e gelecek. Unkapanı Köprüsü'nün altından geçerek yarışa devam edecek atletler, Kadir Has Üniversitesi'nin önünden yapılacak dönüşle, maraton güzergahından ayrılacak. Üniversitenin önünden yapılacak dönüşle Gülhane Parkı'na yönelecek atletler, parkın içinden geçip Sultanahmet'e çıkacak. Halk koşusunda ise vatandaşlar, Boğaziçi Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Beşiktaş'a inip sahil yolunu izleyerek FİYAPI İnönü Stadı'nın önündeki bitiş noktasına ulaşacak. Maraton boyunca atletler için 8'er noktada su ve sünger istasyonu bulunacak. Koşuyu tamamlayan ve göğüs numarasını iade eden tüm çipsiz halk koşusu katılımcılarına tişört, madalya ve katılım belgesi verilecek. Koşuya çipli katılanlar ise bitirme derecelerini öğrenebilecek. -ARAÇ TRAFİĞİNE DÜZENLEME- Organizasyon kapsamında yapılacak tüm koşuların parkurlarına çıkan güzergahlarda yollar 07.00-14.30 saatleri aralığında araç trafiğine kapatılacak. Kabataş-Sultanahmet tramvay hattı 12.00'ye kadar kapalı olacak. Boğaziçi Köprüsü'nü kullanacak tüm sürücüler, kapatma noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine yönlendirilecek.