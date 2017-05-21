Asya’daki ülkeler dijital dünyanın yardımıyla ekonomilerini geliştiriyor

Asya’nın gelişen ekonomileri dijital dönüşümün rüzgarını arkalarına alarak büyük bir hızda gelişimlerini devam ettiriyor.

Filipinler’den Endonezya’ya, bölgede gelişen devletler, dijital dünyaya adım atıp beklenenden hızlı büyüme adımları atıyor. Ortalamanın altındaki gelir seviyelerine rağmen dijital dönüşüm bu ülkeler için bir hayli pozitif yönde etki ediyor.

Ekonomik politikalar göz önüne alındığında, hükümetler, şirketler ve tüketiciler, dijital teknolojileri gelişim gösterebilmek adına daha sık tercih ediyor ve bundan başarıyla faydalanıyor. Hindistan’da, geçen sene Mart ayından Aralık ayına kadarki sürede dijital işlemlerin yüzde 59 oranında arttığı görülüyor.

Endonezya’da ise ülkede kişi başına ortalama 1.3 akıllı telefon oranı denk düşüyor ve mobilden yapılan internet kullanımının en yüksek olduğu seviyelere ulaşıyor.

Deloitte’ten yapılan açıklamada “Asya, global ekonomik büyümenin dijital dünya üzerinden sağlandığı en önemli bölgelerin başında geliyor” yorumunda bulundu.

Çin, dünyadaki en büyük e-ticaret pazarı olmayı başarırken, Singapur ve diğer Asya ülkelerinin de küresel rekabette büyük başarı elde ettiği fark edilebiliyor.