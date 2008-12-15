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Ekonomi

Asya'da sert yükseliş var

Japon otomotiv sektörü ciddi kazanç beklentisi Asya borsalarına olumlu yansıdı. Japon Nikkei endeksi yüzde 4.87 yükseldi

15 Aralık 2008 02:00

Japon otomotiv sektörü ciddi kazanç beklentisi Asya borsalarına olumlu yansıdı.  Japon Nikkei endeksi yüzde 4.87 yükseldi

Amerikan otomotiv endüstrisinin ağır krizi nedeniyle, Japon otomotiv sektörü ciddi kazançlar bekliyor.

Japon Nikkei endeksi yüzde 4.87 yükseldi ve 8674.60 puana ulaştı. Topix endeksi de yüzde 4.18 artarak 847.35 puanda bulunuyor.

Hong Kong borsa endeksi Hang Seng 450 puan yükseldi ve 15210.85 puanla tekrardan 15000 puan sınırını aşmayı başardı.

Singapur da SST yüzde 2.14 artışla 1777.46 puana tırmandı

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