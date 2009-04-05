Asya'da kırmızı alarm!

BM Güvenlik Konseyi'nin, Kuzey Kore'nin bu sabah yaptığı füze denemesinin ardından acilen toplanacağı bildirildi.



BM yetkilisi, Konsey toplantısının bugün 21.00'de kapalı kapılar ardında yapılacağını söyledi.



Diplomatlar, Japonya ile ABD'nin toplantıda, füze denemesinin kınanmasını ve mevcut yaptırımların uygulanmasında daha titiz davranılmasını isteyeceklerini belirttiler.



Konseyin, Japonya'nın talebi üzerine toplanacağı ifade ediliyor. Kuzey Kore'nin bu sabah erken saatlerde fırlattığı uzun menzilli füzenin, Japonya'nın üzerinden geçerek Büyük Okyanusa'a doğru gittiği, Japonya hava kuvvetlerinin füzeye müdahale etmediği bildirilmişti.



Öte yandan ABD Başkanı Barack Obama, Kuzey Kore'nin füze deneyerek kışkırtıcı bir eylemde bulunduğunu, bunun, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olduğunu söyledi.



Obama, Kuzey Kore'nin füze programının, kuzeydoğu Asya'da barış ve güvenlik açısından bir tehdit oluşturduğunu belirtti, çağrılara cevap vermeyen Pyongyang yönetimine, bu tip adımlardan uzak durması çağrısında bulundu.

