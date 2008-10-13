Asya'da finale doğru



Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 4 Ekim'de başlayan 16 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu.



Asya kıtasından 16 ülkenin katıldığı 16 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası çeyrek final maçlarında Avustralya'yı 3-2 yenen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye'yi 2-0 yenen İran, Suudi Arabistan'ı 2-0 yenen Japonya ve ev sahibi Özbekistan'ı 3-0 yenen Güney Kore yarı finale yükseldi.



Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen şampiyonada, 15 Ekim'de yapılacak yarı final maçlarında BAE-Japonya, Güney Kore-İran karşılaşacak. İran, Singapur, Özbekistan, Bahreyn, Suriye, Güney Kore, Hindistan, Endonezya, Çin, Suudi Arabistan, Avustralya, Türkmenistan, Japonya, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya'nın mücadele ettiği 16 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen takımlar, 16 Yaş Altı Dünya Futbol Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.



