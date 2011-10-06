-Asya'da borsaların büyük bölümü değer kazandı TOKYO/SİNGAPUR (A.A) - 06.10.2011 - Asya'da borsaların büyük bölümü değer kazandı. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,66 (139,44 puan) artarak 8.522,02 puandan günü tamamladı. Asya'da ayrıca Hong Kong Borsası yüzde 4,08, Güney Kore Borsası yüzde 2,72, Tayvan Borsası yüzde 2,04, Singapur Borsası yüzde 2,02, Tayland Borsası yüzde 3,97, Avustralya Borsası yüzde 3,50 ve Endonezya Borsası yüzde 2,73 yükseldi. Çin'de Şanghay Borsasında SE Composite endeksi yüzde 0,26 ve Hindistan Borsası'nda BSE Sensex 30 Endeksi yüzde 0,46 geriledi. ABD'de dün New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi yüzde 1,21 değer kazanarak 10.940 puandan, Standard and Poor's 500 Endeksi yüzde 1,79 artarak 1.144,03 puandan ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2,32 yükselerek 2.460,51 puandan günü tamamladı. Amerika kıtasında ayrıca Kanada Borsası yüzde 2,50, Arjantin Borsası'nda Merval Endeksi yüzde 0,99, Meksika Borsası'nda IPC Endeksi yüzde 0,10 ve Brezilya Borsasında Bovespa Endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Avrupa'da da borsalar dünü yükselişle kapattı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 3,19 artarak 5.102,17 puana, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 4,91 değer kazanarak 5.473,03 puana ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 4,33 yükselerek 2.973,90 puana çıktı. Avrupa'da ayrıca İtalya'da Milano Borsasında FTSE MIB Endeksi yüzde 3,94, İsveç Borsası'nda OMX 30 Endeksi yüzde 3,78, İspanya'da Madrid Borsasında IBEX 35 Endeksi yüzde 3,06, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 2,97, İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 1,11, Portekiz Borsasında PSI Endeksi yüzde 2,81 ve Yunanistan'da Atina Borsasında Athex Endeksi yüzde 0,71 arttı. ABD ham petrolünün Kasım ayı teslimi varil fiyatı 79 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün Kasım ayı fiyatı 102 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD ham petrolünün Kasım ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 8 sent düşerek 79,60 dolardan satılmaya başladı. ABD ham petrolünün Kasım ayı teslimi varil fiyatı dünü 4,01 dolar değer kazanarak 79,68 dolardan kapatmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün Kasım ayı teslimi varil fiyatı da 29 sent azalarak 102,44 dolardan satılıyor.