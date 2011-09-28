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Ekonomi

Asya'da bazı borsalar yükselirken, bazıları geriledi TOKYO/SİNGAPUR (A.A)

28 Eylül 2011 12:53

-Asya'da bazı borsalar yükselirken, bazıları geriledi TOKYO/SİNGAPUR (A.A) - 28.09.2011 - Asya'da bazı borsalar değer kazanırken, bazıları geriledi. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,07 (5,70 puan) artarak 8.615,65 puandan günü tamamladı. Asya'da Hong Kong Borsası yüzde 1,08, Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 0,34, Tayland Borsası yüzde 1,12, Hindistan Borsası'nda BSE Sensex 30 Endeksi yüzde 0,83, Singapur Borsası yüzde 0,75 oranında değer kaybederken, Avustralya Borsası yüzde 0,41, Tayvan Borsası yüzde 0,80, Güney Kore Borsası yüzde 0,14, Yeni Zelanda Borsası yüzde 0,18, Malezya Borsası yüzde 0,28, Endonezya Borsası yüzde 1,41 oranında değer kazandı. ABD'de dün New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi yüzde 1,33 (146,83 puan) değer kazanarak 11.190,70 puana, Standard and Poor's 500 Endeksi yüzde 1,07 (12,43 puan) artarak 1.175,38 puana ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,20 (30,14 puan) artarak 2.546,83 puana yükseldi. Amerika kıtasında ayrıca Kanada Borsası yüzde 0,97, Arjantin Borsası'nda Merval Endeksi yüzde 2,04, Meksika Borsası'nda IPC Endeksi yüzde 1,19 ve Brezilya Borsasında Bovespa Endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Avrupa'da da dün borsalar günü yükselişle kapattı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 4,02 (204,68 puan) artarak 5.294,05 puana, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 5,29 (282,88 puan) değer kazanarak 5.628,44 puana ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 5,74 (164,04 puan) artarak 3.023,38 puana çıktı. Avrupa'da ayrıca İtalya'da Milano Borsasında FTSE MIB Endeksi yüzde 4,90, İsveç Borsası'nda OMX 30 Endeksi yüzde 6,22, İspanya'da Madrid Borsasında IBEX 35 Endeksi yüzde 4,03, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 4,53 yükseldi.

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