Asya ve Avrupa borsalarında kara pazartesi

T24-

Asya borsalarında son durum

Petrol fiyatları yüzde 3 düştü

Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan FTSEurofirst 300 Endeksi ise yüzde 3,4 oranında değer kaybederek 942,15 puana geriledi ve Ağustos 2009'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. FTSEurofirst 300 Endeksi geçen hafta yüzde 10 ve bu yıl şimdiye kadar yüzde 16 değer kaybetti.MSCI Tüm Dünya Endeksi de yüzde 3,3 gerileyerek, Eylül 2010'dan bu yana en düşük seviyesine indi.Küresel borsaların kaybı 29 Temmuz'dan bu yana 3,4 trilyon doları buldu. Bu rakam Almanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasına eşit. Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 3,39 (178,94 puan) değer kaybederek 5.068,95 puandan günü kapattı.FTSE Endeksi böylece 7 Temmuz 2010'dan bu yana en düşük seviyesinden kapanmış oldu.Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 5,02 (312,89 puan) azalarak 5.923,27 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 4,68 (153,37 puan) düşerek 3.125,19 puandan günü tamamladı.İtalya'da Milano Borsasında FTSE MIB Endeksi yüzde 2,43, İspanya'da Madrid Borsasında IBEX 35 Endeksi yüzde 2,44, Portekiz'de PSI Endeksi yüzde 3,13, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 4,38, İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 3,95 oranında ve Rusya'da Moskova Borsasında MICEX Endeksi yüzde 5,50 değer kaybetti.Yunanistan'da Atina Borsası da yüzde 6 düşerek Ocak 1997'den bu yana en düşük seviyeden kapandı.Japonya'da Tokyo Borsasının temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi bugün yüzde 2,18 (202.32 puan) azalarak 9.097,56 puandan kapandı. Asya'da ayrıca Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 3,79 ve SE Endeksi yüzde 3,78, Tayland Borsası yüzde 1,39, Hindistan Borsası yüzde 2,63, Avustralya Borsası yüzde 2,71, Singapur Borsası yüzde 3,70, Güney Kore Borsası yüzde 3,82, Endonezya Borsası yüzde 1,82, Hong Kong Borsası yüzde 1,82 ve Tayvan Borsası yüzde 3,82 değer kaybetti.Bu arada uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları yüzde 3 değer kaybetti.ABD ham petrolünün varil fiyatı eylül ayı teslimi bugün 3,25 dolar düşerek 83,63 dolara indi. ABD ham petrolünün varil fiyatı bugünkü işlemler sırasında 82,52 dolara kadar gerileyerek Kasım 2010'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.ABD ham petrolünün varil fiyatı geçen yıl yüzde 15 değer kazanırken bu yıl yüzde 7 değer kaybetti, ayrıca bu yıl 82,52 ile 114,83 dolar arasında işlem gördü. Şu anda ABD ham petrolünün varil fiyatı Temmuz 2008'de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 147,27 doların yüzde 43 altında bulunuyor.Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 105,43 dolara kadar düştükten sonra biraz toparlandı ve 3,20 dolar düşüşle 106,17 dolardan işlem görmeye başladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ağustos ayında şimdile kadar 10 dolar geriledi.Geçen yıl yüzde 22 ve bu yıl yüzde 13 değer kazanan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı bu yıl 92,37 ile 127,02 dolar arasında işlem gördü.Ham petrol fiyatlarının düşmesinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) ABD'nin kredi notunu düşürmesinin bu ülkenin ekonomik büyümesine ilişkin kaygıları artırması ve Avro Bölgesi borç krizine ilişkin endişelerin yükselmesi etkili oluyor.Piyasa uzmanları başka bir küresel resesyon durumunda petrol fiyatlarının çok daha fazla düşebileceği yorumları yapıyor.Merrill Lynch'in bir notunda, ''ABD ham petrolünün varil fiyatının resesyon senaryosu altında 50 doların altına düşebileceğine'' işaret edildi.Notta, gelecek yıl ABD ham petrolünün varil fiyatı için ortalama tahmin 102 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı için ortalama tahmin 114 dolar olarak belirlendi.