Asya ve Avrupa borsaları günü artışla kapadı

Asya ve Avrupa borsaları günü yükselişle kapatırken, petrol fiyatları bugün 2 dolardan fazla artarak 44 doların üzerine çıktı.



Tokyo Borsasının temel göstergesi Nikkei Endeksi, yüzde 3,15 (264.37 puan) değer kazanarak, 8.660,24 puana yükseldi.



Avustralya, Güney Kore, Hindistan, Çin, Hong Kong ve Singapur'da da borsalar değer kazandı.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 0,15 düştü. Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,54, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,34 değer kazandı.



Brüksel'de borsa yüzde 0,40, Madrid'de yüzde 0,43 artış gösterdi.



Petrol 44 doların üstüne çıktı



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bugün 2 dolardan fazla artarak 44 doların üzerine çıktı.



ABD tipi hafif ham petrolün varil fiyatı ocak teslimi 2,28 dolar artarak 44,35, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 2 dolar yükselerek 43,53 dolar oldu.



ABD ham petrolünün varil fiyatı dün 1,64 dolar değer kaybederek, 42,07 dolarla 4 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.



Bu arada ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) küresel petrol talebinin bu yıl günlük 50 bin varil ve gelecek yıl günlük 450 bin varil düşmesini bekliyor.

