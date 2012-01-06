-Asya stratejileri kıtamıza yeni ufuklar açacak ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Asya'nın doğusunda ve batısında G-20 üyesi olan dinamik ekonomilere sahip iki ülkenin birlikte geliştireceği Asya stratejileri kıtamıza da yeni ufuklar açacaktır" dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Koichiro Gemba ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türk-Japon ilişkilerinin coğrafi uzaklığa rağmen istisnai ilişkiler olduğunu kaydeden Davutoğlu, Gemba'nın 2012'nin ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığını, kendisinin de ilk yabancı konuk olarak Gemba'yı kabul ettiğini belirterek bunun iki ülke dostluğunun bir nişanesi olduğunu belirtti. Türkiye-Japonya ilişkilerini rutin ilişki bağlamından çıkararak güçlü mekanizmalarla desteklenmiş stratejik bir ortaklığa dönüştürme konusunda karar aldıklarını ifade eden Davutoğlu, bu çerçevede iki bakanlık arasında bir mekanizma geliştirmeye karar verdiklerini, bu çalışmaları kendisinin bahar aylarında yapacağı Japonya ziyaretinde anlaşmaya dönüştüreceklerini dile getirdi. Davutoğlu, bu anlaşmayla, yıllık karşılıklı bakan ziyaretleri, diplomatlar arasında staj ve değişim programları, birimler arasında istişare toplantısı ve birçok bakanlığın ve kurumun katıldığı kurumlararası stratejik işbirliği toplantılarının yapılacağını söyledi. Ekonomik ilişkilerin potansiyelin çok gerisinde olduğunu da kaydeden Davutoğlu, ekonomik ilişkileri artırmak için ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması ve serbest ticaret anlaşmalarını bir an önce tamamlamayı planladıklarını ifade etti. "Türkiye olarak Japonya'yı bütün bölgesel alanlarda büyük ve önemli bir stratejik ortak olarak görüyoruz" diye konuşan Davutoğlu, Japonya ile ortak bir Asya stratejisi geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirterek, "Asya'nın doğusunda ve batısında G 20 üyesi olan dinamik ekonomilere sahip iki ülkenin birlikte geliştireceği Asya stratejileri kıtamıza da yeni ufuklar açacaktır" dedi. Bir Japon gazetecinin "Fukuşima'daki santral kazasından sonra da hala Japonya ile işbirliği yapmak istiyor musunuz?" sorusu üzerine Davutoğlu, Fukoşima'daki deprem öncesinde Türkiye ile Japonya arasında enerji konusunda yoğun bir ortak çalışmanın yürümekte olduğunu hatırlattı. İki ülkenin de dinamik ekonomileriyle enerji ihtiyacı konusunda benzer özelliklere sahip olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Dolayısıyla, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji konusunda benzer perspektifte büyük bir çalışma potansiyelimiz var. Fukuşima depreminden sonra da Enerji Bakanımızın da açıkladığı gibi biz bu işbirliğini sürdürmeye kararlıyız. Bu anlamda Japonya'nın tecrübelerinin bu işbirliğini daha da zenginleştireceğini düşünüyoruz" diye konuştu. -Japonya Dışişleri Bakanı Gemba- Japonya Dışişleri Bakanı Koichiro Gemba da yaptığı konuşmada, geçen yıl Japonya'da yaşanan depremin ardından Türkiye'nin ve Türk halkının yaptığı yardımlar için teşekkür etti. Türkiye'nin stratejik konumuna da değinen Gemba, "Asya, Avrupa ve Ortadoğu'nun kesiştiği stratejik noktada yer alan Türkiye, Japonya için çok önemli bir ülkedir. Davutoğlu da aktif bir şekilde önemli rol oynamakta. Böyle önemli bir rol oynayan Türkiye ile Japonya'nın ortak ilişkilerini daha da güçlendirmek istiyoruz" dedi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Japonya ziyaretinde Türkiye'nin nükleer enerji programı hakkında bilgi verdiğini dile getiren Gemba, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki çalışmalara rağmen nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunu Babacan'ın kendilerine anlattığını ifade etti.