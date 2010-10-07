-ASYA SELE TESLİM: 140 ÖLÜ HANOİ (A.A) - 07.10.2010 - Asya ülkeleri Endonezya, Vietnam ve Çin'de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 140 kişi öldü. Yağışların en fazla can kaybına yol açtığı Endonezya'da yetkililer ölü sayısının 91'e ulaştığını, güvenlik güçlerinin kurtarma çalışmalarını hızlandırdığını, yolları kapatan enkazı kaldırma ve köprüleri kurma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki felakette de, 100'den fazla kişinin kayıp olduğu, 150'den fazla kişinin de hastanelere kaldırıldığı açıklandı. Vietnam'da, yine sellerin yol açtığı ölümlerin sayısının 48'e yükseldiği, 23 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Nguyen Ngoc Giai adlı yetkili, 20 bin kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığı Quang Binh vilayetinde insanların evlerini temizlediğini ve hayatın normale dönmesi için gayret ettiklerini ifade etti. Çin'in güneyinde de, sellerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kayıp olduğu, 213 bin köylünün evsiz kaldığı kaydedildi. Çin'in ada eyaleti Hainan'da 550 köyün boşaltıldığı, yolların zarar gördüğü, caddeleri suların doldurduğu kaydedildi.