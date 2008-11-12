Asya şampiyonu G. Osaka







ASYA Şampiyonlar Ligi finali ikinci maçında Avustralya'nın Adelaide United takımını deplasmanda 2-0 yenmesini bilen Japon temsilcisi Gamba Osaka kazandı.



Asya Şampiyonlar Ligi ilk maçında Gamba Osaka evinde Adelaide United'ı 3-0 gibi net bir skorla geçerek ikinci maç için büyük avantaj sağlamıştı. Rövanşta Avustralya'da karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Brezilyalı santrafor Lucas Severino'nun 5 ve 15'inci dakikalarda attığı goller ile gülen taraf Gamba Osaka olurken, Japon temsilcisi bu kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başardı.



2007 yılında düzenlenen Asya Şampiyonlar Ligi kupasını diğer bir Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds alırken bu kupa iki yıl üst üste Japonya'ya gitmiş oldu.

