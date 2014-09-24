Asya Oyunları'nda başörtüsü yasağı

Katar Kadın Basketbol Milli Takımı oyuncuları, başörtüsü takmalarına izin verilmeyince Asya Oyunları’ndaki Moğolistan maçına çıkmadı.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Güney Kore’nin Incheon kentinde düzenlenen oyunların basın sözcüsü, Katarlı oyunculardan başörtülerini çıkarmalarını istediklerini ama oyuncuların bunu reddettiğini söyledi.

'Yasak FIBA'nın talimatı'

Reuters’a konuşan yetkili, “Bildiğim kadarıyla bu Asya Oyunları’yla ilgili bir yasak değil. Tamamen Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) talimatı” dedi.

Katarlı oyuncu Emel Muhammed ise oyunlara gelmeden önce başörtüsü takabilecekleri konusunda kendilerine güvence verildiğini, ancak Moğolistan maçı öncesi yetkililerin farklı davrandığını söyledi.

Endonezya ve Çin’de daha önce başörtüsüyle maçlara çıktıklarını hatırlatan Muhammed, “Burada başörtüsüyle oynanamıza izin vermezlerse turnuvanın geri kalanına katılmayacağız” diye konuştu.

Yasak basketbolda

Asya Oyunları’ndaki diğer spor dallarında sporcuların başörtüsü takmalarına izin veriliyor. Basketbolda ise, başörtüsünü yasaklayan yönetmelik maddesi hâlâ yürürlükte.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), geçen hafta aldığı kararla basketbolda başörtüsüne izin verileceğini ve uygulamada iki yıllık bir deneme sürecine geçileceğini açıklamıştı.

Reuters’a konuşan Asya Oyunları yetkilisi, FIBA ile iletişime geçtiklerini ve söz konusu değişikliğin henüz resmileşmediğini öğrendiklerini söyledi.